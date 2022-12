Chi tra Schlein e Bonaccini spera di più nel fattore affluenza alle primarie Pd

Il dato del 2019 (un milione e mezzo di persone ai gazebo) sembra irraggiungibile. Ma la ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna confida nell'effetto mobilitazione a sinistra. Franceschini: "In molti la voteranno al ballottaggio"

Se parli con gli esponenti del Pd coinvolti nella partita del congresso, nessuno ha in tasca un numero preciso, un intervallo di stime più o meno affidabili. Una soglia al di sotto o al di sopra della quale si considera possa succedere di tutto: quieta conferma delle aspettative o improbabile ribaltone. Eppure chi monitora da vicino le campagne elettorali di Elly Schlein e Stefano Bonaccini (quelle di Paola De Micheli e Gianni Cuperlo anche, ma con meno coinvolgimento) sa che gran parte della partita si gioca anche lì: in quella capacità di chiamata al voto (o di raffreddamento delle acque) che potrebbe accrescere le chance di vittoria dell’uno o frenare la volata dell’altro. Del resto, se anche uno come Dario Franceschini si è avventurato in un pronostico sulle settimane a venire, una qualche ragione d’essere deve aver fatto capolino nella mente dei dirigenti dem che maneggiano il dossier.