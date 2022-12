Miracolo Lega: “I trattori entrano in autostrada”. Ed è subito sberleffo dei militanti

Nelle chat dei parlamentari del Carroccio si rivendica una misura a favore dei mezzi agricoli. Ma il risultato è lo sfottò. Ennesima gaffe di Salvini dopo quella dell’auto a sette posti

La Lega di Matteo Salvini fa miracoli. Vi è mai capitato di vedere un trattore in autostrada? Ci vuole fantasia e la chat della Lega , quella dei parlamentari, il cavanserraglio dove si diffonde il verbo del leader. C’è la manovra in Aula, il governo sta cercando di approvarla prima della vigilia di Natale, ed ecco che la Lega cerca di rivendersi una misura. Si tratta di un emendamento che ha dello stravagante. I creativi di Salvini diffondono infatti questo messaggio: “Convogli agricoli. Ridotto del 70 per cento il pedaggio stradale. Emendamento approvato”. Peccato che in autostrada i trattori non siano mai entrati e che non si capisca quale siano questi pedaggi. I parlamentari della Lega cominciano a rilanciare la misura e subito arriva lo sberleffo dei militanti: “È da quando i trattori entrano nelle autostrade?”. Finisce a cinepanettone. Non solo. Qualcuno ricorda Salvini dire che “non aveva tempo” di parlare con Umberto Bossi, il fondatore del Comitato Nord, che chiede il “riconoscimento” della corrente?



Salvini: “Ho troppo da fare per occuparmi di queste cose”. È il 20 dicembre e Salvini si fa fotografare con Riccardo Pase, consigliere regionale lombardo, a una festa sicuramente irrinunciabile, una di quelle feste dov’è bisognerebbe andare davvero con i trattori. La foto è di Paese con tanto di commento: “E poi ci sono serate come queste che danno la carica”.

Dopo la gaffe sull’auto a sette posti su cui Salvini si era gettato polemicamente dopo una tragedia di pochi giorni fa: “Non si va su un auto a sette posti” (ma l’auto era Omologata per sette) abbiamo adesso il trattore autostradale. Il Ponte sullo stretto è difficile ma non è da escludere che con Salvini anche i monopattini possono entrare sulla Salerno-Reggio Calabria.