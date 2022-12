Salvini fa il premier per 90 minuti. Ma sulla Manovra è ancora impasse

La premier non presiede il Cdm per un'indisposizione e si infastidisce per la frase del leader della Lega: "Vado io, Meloni ha due linee di febbre". Il governo accelera sulla cessione di Ita

Ha fatto il premier per novanta minuti e ha comunicato che è andato “tutto bene”. Non ci credeva neppure lui. Matteo Salvini ha coronato un sogno. Per un’ora e mezza ha presieduto un Cdm. Giorgia Meloni a causa di una indisposizione era assente. Antonio Tajani era impegnato alla Farnesina. Salvini ha chiesto ai suoi collaboratori: “Fate sapere che presiedo io, io; il più possibile”. Il Cdm era previsto per le 11,30. Quindici minuti prima, a un evento sul Mediterraneo, il vicepremier si è autoannunciato: “Devo andare a presiedere il Cdm perché Meloni ha due linee di febbre”. La premier non aveva la febbre e la frase di Salvini l’ha infastidita. Il governo ha approvato il Milleproroghe e accelera la vendita di Ita. Oggi la manovra tornerà (ancora) in Commissione per correzioni e poi in Aula. Sarà voto di fiducia.