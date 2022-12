Profferte, lusinghe, minacce. Così Lotito ha sbaragliato opposizioni e governo sul "salva calcio"

Il ministro dello Sport Abodi era contrarissimo, e s'è sfogato coi colleghi di governo. Ma Ciriani temeva ripercussioni in commissione Bilancio: "Se gli diciamo di no, non abbiamo più i numeri". E così il patron della laziale ha piegato le resistenze del Mef. Intanto, cercava di rabbonire anche i senatori di Pd e Terzo polo, tra abbonamenti allo stadio e cene. E anche proposte più cameratesche

Martedì mattina, alla buvette di Palazzo Madama, la sfida tra senatori delle opposizioni era sulla qualità delle offerte ricevute. “A me ha proposto una cena”. “A me abbonamenti allo stadio per figli e parenti”. Ha vinto a mani basse un esponente del Terzo polo, che s’è visto tentato dalla più cameratesca delle lusinghe: “Semo omini, no, se sa quello ce piace a noi: nun fa’ complimenti…”. Semplice “goliardia”, si difende lui. Ma se alla fine l’impuntatura di Claudio Lotito sull’emendamento “salva calcio” ha avuto buon esito, è perché oltre alla scapataggine da buontempone ha saputo adottare minacce ben più raffinater. E così alla fine anche Giorgia Meloni, la quale pure si dichiara romanista convinta, ha ceduto al patron biancoceleste.