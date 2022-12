Il tabù sfatato da Meloni: una destra non escludente sull'identità nazionale

Ha suscitato molti commenti la partecipazione della premier Meloni alla festa ebraica di Hannukkah, per la commozione dalla quale è stata sopraffatta ma anche per le parole da lei pronunciate. Sulle leggi antisemite del 1938 la presidente del Consiglio si è limitata a citarle come un’ignominia; ma poteva non aggiungere altro, perché era stata molto esplicita in precedenti occasioni. Nel suo discorso alla Camera del 25 ottobre le aveva definite “il punto più basso della storia italiana, che segnerà il nostro popolo per sempre”. Parole riprese alla lettera pochi giorni fa, in occasione dello scoprimento di una lapide in ricordo dei giornalisti ebrei romani radiati dall’albo, quando ha anche aggiunto che quelle leggi rappresentano “una macchia indelebile, una infamia che avvenne nel silenzio di troppi”. Su questo, insomma, non c’era molto altro da dire.

