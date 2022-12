Kaili corrotta? Allora è di destra. Benifei e la sua farsesca difesa del Pd sul Qatar gate

"Ci sono rumors abbastanza convincenti che Eva Kaili stesse passando al centrodestra", dice il capogruppo Pd al Parlamento europeo. La risata di Alessandro Cattaneo (FI) che risponde: "Prendetevi le vostre responsabilità e scendete dal piedistallo: non avete nessuna superiorità morale"

Sullo scandalo Qatar gate "Noi siamo la parte lesa. E vogliamo chiarezza". È questa in sintesi la linea del capogruppo Pd al Parlamento europeo Brando Benifei. Che per distanziarsi dalla ormai ex vicepresidente dell'Europarlamento Eva Kaili, sostiene però una tesi farsesca: "La Kaili voleva passare al centrodestra".

"La posizione del gruppo è dura contro il Qatar", sosteine Benifei orspite di Omnibus su La7. "La posizione di Kaili – aggiunge – era ultra-minoritaria. Il problema che mi pongo io al massimo è perché l'abbiamo fatta intervenire, e di questo stiamo discutendo. Quando lei ha fatto quell'intervento nel gruppo si è aperto subito un diabattito. Ci sono rumors abbastanza convincenti che lei stesse passando al centrodestra". A questo punto in studio scoppia la sonora risata di Alessandro Cattaneo (FI): "Ma veramente? Anche Panzeri magari adesso direte che passa al centrodestra. Benifei, guardati allo specchio! E non sarà un belvedere. Se trovate una con le mani in pasta allora dite che è di centrodestra. Scendete dal piedistallo: non avete nessuna superiorità morale".