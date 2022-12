Meloni e Giambruno alla Scala ribaltano il cliché dei ruoli tradizionali

Sì, c’era anche lui, in smoking d’ordinanza. E no, non l’ha visto quasi nessuno, dato che è rimasto sempre due passi dietro la compagna, tipo il principe Filippo con la Regina Elisabetta, anzi non l’ha nemmeno seguita sul tappeto rosso. Fra le tremila foto della serata sull’Ansa, di sue se ne trovano in tutto tre. Si parla, ovvio, di Andrea Giambruno, compagno di Giorgia Meloni, l’altra sera alla Scala per il doppio debutto, del Boris Godunov e di Giorgia in visita pastorale a teatro (“è la mia prima volta”, cinguettava lei. Ma a Sant’Ambroeus? Alla Scala? All’opera tout court? Boh). E qui, francamente, tutto quadra sempre meno.

