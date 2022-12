Una serata con il "meccanico" Zaia. Sorrisi e diritti. Segretario della Lega un giorno?

Roma. I leghisti lo avranno un giorno segretario? Benvenuti all’officina Zaia: si paga pure con il pos! A sei anni, come regalo di compleanno, ha ricevuto una tuta da meccanico. A diciotto, dopo gli esami, partiva con gli amici per Marbella (“sulla Citroën due cavalli della mamma”). Legge Salgari, Yourcenar e Gibbon. Fa le dirette con Dj Albertino su M2o: “Lavorando in discoteca mi sono pagato la laurea”. Alla presentazione del suo libro, ieri, a Roma, “I pessimisti non fanno fortuna” (Marsilio) si è ballata la Zaja dance: “Ochio, serve una certificazione young. Giovani, giovani!”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE