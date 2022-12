Pichettinelli. Ritratto del tenero pasticcione Gilberto Pichetto, il ministro erede di Cingolani

Ha scambiato “compromise” per complimento così come Giorgia Meloni gli aveva scambiato ministero. Per venti minuti (“scusateci, c’è stato un errore nella lista”) Gilberto Pichetto Fratin, deputato di Forza Italia, è stato l’erede di Renato Brunetta, ministro della Pa. Venti minuti dopo lo era di Roberto Cingolani, uno di cui dicono che sia un mezzo genio, ministro della Sicurezza energetica. E’ passato così dai fannulloni al decoupling, al price cap, al Ttf, “ e “l’Eni cosa dice?”… A chi non sarebbe girata la testa? E’ umile al punto che, a Bruxelles, quando si è confuso, “do you find compromise?, ha risposto: “Bah, complimenti, insomma”. I giornalisti, e i suoi colleghi gli vogliono mettere le orecchie d’asino. Lo chiamano “Pichettinelli”, come Danilo Toninelli, l’ex ministro citrullo dei 5s, ma Pichetto è in realtà il Mozziconi di Luigi Malerba (Quodlibet) il piccolo vagabondo solitario che si era scelto un cane per amico perché solo lui “lo ascoltava e non rideva”. Anche il ministro Pichetto, quando torna a casa, a Gifflenga, in provincia di Biella, 104 abitanti, ragiona con il suo cane Ginger e gli liscia il pelo, come il goffo Mozziconi, “e poi gli racconta le cose che ha letto sui giornali o su un libro di storia che ha imparato a memoria”. Si è rimesso infatti pure lui a studiare di sera, a memoria, come fanno i timidi, quelli che non vogliono dirlo perché hanno paura di non farcela.

