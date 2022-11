La Lega Nord si è demolita al Sud. A Salvini è rimasto solo l'arancino/a

Il sogno del partito nazionale è naufragato. Il caso Nappi, pro condono, a Napoli. In Sicilia è faida vecchia e nuova guardia. In Sardegna è fuga. In Calabria solo potentati. I congressi intanto si rinviano

Se costruisse il Ponte di Messina, come ha costruito la Lega al Sud, il rischio è la strage. Il migliore dirigente che Matteo Salvini ha selezionato nel meridione, e non è ironia, si chiama Severino Nappi ed è il consigliere regionale del manifesto di Ischia “Condono subito”. E’ un docente universitario che si sta prendendo gli sputi di tutti così come se li era già presi quando la Lega, alle comunali di Napoli, non è riuscita a presentarsi. Mancavano le firme. E’ tutta colpa di Nappi o di un partito che ha accettato di mettere il suo simbolo sotto la frase “Condono subito”? Insieme a Nappi, che ha fatto opposizione, vera, a Vincenzo De Luca, al sud, della Lega, sono rimasti solo camerieri. L’unica ragione che spinge Salvini sotto Roma sono gli arancini.