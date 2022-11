Antonio Decaro invoca l'unione delle forze per il Pd (e pro Bonaccini)

Spezzare i meccanismi disfunzionali nel Pd. Un’urgenza in vista del congresso, dicono in particolare alcuni sindaci dem, come il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha organizzato qualche giorno fa una convention delle idee (ma non si candida); come quello di Pesaro Matteo Ricci, che si era dato disponibile a correre ma al momento sembra prediligere la linea di colui che ascolta i cittadini e resta un passo indietro (anche se ieri Goffredo Bettini ha detto di “riconoscersi nella sua piattaforma”); e come il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro, che sabato scorso, nel corso della presentazione del libro “Le catene della destra” (edito da Rizzoli e scritto dal direttore di questo giornale), ha lanciato un appello agli amministratori locali Pd, augurandosi che facciano una “sintesi e si assumano la responsabilità di governare il partito”: “Perché gli amministratori del mio partito”, ha detto Decaro, “hanno dimostrato che si possono vincere le elezioni, e infatti hanno vinto tante elezioni in questi anni, cosa che non è accaduta a livello nazionale, perché le elezioni politiche non le abbiamo vinte. Credo ci sia un patrimonio di amministratori, di consiglieri comunali, di sindaci, di consiglieri regionali, di presidenti di regione che devono in questo momento assumersi la responsabilità di prendere il Partito democratico per mano e farlo tornare a essere quello che era quando è nato: un partito plurale, che abbia una sua identità, che torni a parlare ai lavoratori, che torni a parlare di contrasto al cambiamento climatico, che torni a parlare di contrasto alla povertà, cercando di fare quello che fanno gli amministratori locali: condividere i problemi con i propri concittadini, ma condividendo anche quelle che sono le speranze, le ambizioni e i sogni delle persone”. Fare “sintesi”: sembra, di fatto, quello di Decaro, un endorsement al governatore dell’Emilia Romagna e candidato Stefano Bonaccini (che ieri ha ribadito, su Canale 5, di volersi prendere “la responsabilità di provare a far sì che l’Italia sia più unita, a nome del mio partito”). Ma le parole di Decaro sembrano anche, in filigrana, un consiglio ai colleghi Nardella e Ricci. Come dire: stringiamoci attorno al candidato, uniamo le forze.

