Grand Hotel Meloni. Ecco tutte le stanze del sottogoverno. Caputi capo di gabinetto del premier

Il sottogoverno come un albergo. Al Viminale andrebbe Paolo Barelli. Ma la ressa (leghista) è fare il vice all'Agricoltura. Giorgetti sceglie il tandem Varone-Perrotta per il suo gabinetto. Il caso Valentini

Oltre al tetto del contante si deve alzare la superficie di governo. Deputati, senatori, figli di una corrente minore, avvocati dello Stato, consiglieri giuridici. In comune hanno una cosa. Desiderano tutti una stanza al Grand Hotel Meloni. Ogni ministero è un piano. Sono 24. Al 25esimo si arriva a Palazzo Chigi. Qui una “suite” è già stata riservata per Gaetano Caputi, prossimo capo di gabinetto del premier. Al Mef, il 24esimo piano, vista panoramica sui conti, ci sono due “junior” prenotate. Una è quella di Stefano Varone (sarà capo di gabinetto di Giorgetti) mentre l’altra è per Daria Perrotta che deve assumere il coordinamento dei legislativi. E’ come Booking: “Meloniano, affrettati. Ultimi posti disponibili”. E clicca!