Renzi a Meloni: "Faremo opposizione, ma apprezziamo apertura sulle riforme"

Il leader di Iv nel suo intervento al Senato ha detto che il suo gruppo voterà no alla fiducia. E ha attaccato le opposizioni (soprattutto il Pd): "Rimproverare alla premier la questione del merito è masochismo"

Renzi: "Faremo opposizione, ma apprezziamo apertura sulle riforme"

"Il gruppo di Azione-Italia viva voterà no alla fiducia al governo". Lo ha detto intervenendo al Senato Matteo Renzi. "Facendo opposizione cerchiamo di dare una mano alla nostra democrazia. Le faremo opposizione a viso aperto, ma con la politica", ha detto il leader di Italia viva rivolgendosi alla premier Meloni. "C'è stata un'apertura importante sulla riforma costituzionale. Se la maggioranza vorrà sfidarci sull'elezione diretta del premier, noi siamo pronti", ha aggiunto Renzi. "Rivendichiamo la nostra diversità rispetto a voi: in quei banchi c'è chi ha fatto quota 100, in questi chi ha fatto industria 4.0.", ha proseguito più nel merito.

Una parte del discorso dell'ex sindaco di Firenze è stata diretta alle opposizioni, soprattutto il Pd. "Tra tutti i motivi su cui si potrebbe attaccare la Meloni voi scegliere la questione della rappresentanza di genere o del merito? È masochismo". E poi ancora: "C'è differenza tra sovranità e sovranismo. Volete farvi rubare anche Slow Food e Carlin Petrini dalla destra?".