Salvini tra porti e partito. Non rinuncia alla delega, ma in Veneto si parla di "Lombardopoli"

Il segretario del Carroccio rilancia su immigrazione ed economia. Moratti in Europa. Luca Zaia è infuriato per la gestione del dossier Milano-Cortina e per la squadra di governo

Ha già il fucile, le pinne e gli occhiali, ma non ha ancora le deleghe sui porti. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si è pure comprato un nuovo costume. Se Giorgia Meloni non gliele dà (tranquillo segretario, te le affida) è pronto ad attraversare lo stretto di Messina e scipparle a Sebastiano Musumeci, meglio noto come Nello, ministro per il Sud. Prima di raccontare le gesta di Salvini, una parentesi su Musumeci. Maria Betty Casellati, ministra per le Riforme, ha preteso lo studio di Musumeci. Non c’è stato modo di fermarla. Lo studio, al secondo piano, è tra i più incantevoli della sede di Largo Chigi. Il povero Nello, uomo probo, è salito al terzo. Era solo per dare una cornice alla contesa Musumeci-Salvini.