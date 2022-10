Le battaglie sbagliate che l'opposizione ora deve cambiare

La settimana che si apre sarà probabilmente decisiva per capire che direzione prenderà il governo ma prima ancora di provare a capire quali saranno i motorini del prossimo esecutivo vale la pena provare a ragionare su un tema interessante che riguarda chi la maggioranza proverà a contrastarla. In due parole: l’opposizione. E la questione, qui, è fin troppo semplice: che opposizione sarà? Abbiamo capito che non sarà un’opposizione unitaria e il fatto che il centrosinistra sia diviso contro un avversario che considera l’incarnazione del demonio dimostra in modo plastico che in fondo gli avversari dell’opposizione sono meno pericolosi rispetto a come vengono dipinti dalla stessa opposizione. Abbiamo capito che il Partito democratico si dividerà tra chi vorrà avvicinarsi al così detto Terzo polo e chi vorrà tornare a considerare Giuseppe Conte come il nuovo punto di riferimento fortissimo dei progressisti del futuro. Abbiamo capito che il così detto Terzo polo cercherà di rubare al Pd il numero più alto di voti possibile – Matteo Renzi è arrivato a dire che alle prossime europee il così detto Terzo polo sarà il primo partito d’Italia.

