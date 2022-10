I totem e i tabù da abbattere a destra

In un sopravvalutatissimo scritto del 1913 di quel geniaccio inventore di cliché del Novecento che fu Sigmund Freud, limitate ricerche antropologiche di allora su aborigeni australiani vennero correlate all’esperienza di nevrosi e nevrotici osservata da Freud. Il titolo dell’opera, “Totem e tabù”, è entrato nel repertorio della conversazione pubblica occidentale, applicato a una tale congerie di disomogeneità da perdere il significato testuale concepito dall’autore. I tabù erano le convenzioni morali basilari non dichiarate né scritte ma di fatto praticate dagli aborigeni, in primis di carattere sessuale per impedire incesti e decadenza genetica. I totem, la personificazione animata o inanimata di forze esterne spirituali, demoniache o magiche, alle quali attribuire eventi naturali e correlazioni fattuali, fuor dalla volontà e dal controllo umano non solo per effetto della natura matrigna, ma anche quando in realtà erano dovute agli umani eccome.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE