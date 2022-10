La roulette di Salvini. "Libera" Giorgetti al Mef ma vuole la guida o del Senato o della Camera

Ormai è chiaro quale fosse il suo sogno: diventare campione di Risiko. E’ tornato Matteo Salvini “trattativista”. Si fa accompagnare nel gioco da Licia Ronzulli. Lei minaccia di sganciare l’uranio Silvio Berlusconi se non la indicano al governo. Lui negozia il rilascio degli ostaggi. Insieme vanno poi a riferire al Cav. come hanno fatto ieri sera. Sognano di stangare FdI. Chiedono ministeri e vicepremier. Giorgia Meloni non riesce a trovare ministri dell’Economia di valore e Salvini ha scoperto che Giorgetti vale oro quanto pesa. Pesa tanto. E’ pronto a cedere Giorgetti da mandare al Mef ma chiede di ricevere in cambio il corpo di Ignazio La Russa. Sta trattando il Mef, le Infrastrutture per lui, il Senato per Calderoli. Dice che Giorgetti è un “tecnico” dunque “quella casella non è a carico Lega”. Salvini ha un nuovo biglietto vincente della lotteria. Sarebbe capace di perderlo nel tragitto che va dall’ingresso in banca all’ agente di cambio

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE