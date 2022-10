Cerasa a In Onda su La7: "Non si parla dell'unico vero problema del partito democratico: perché ha reso il carisma incompatibile con la leadership. Serve più emozione e un po' meno algebra"

Al Pd serve un amministratore delegato, non un altro amministratore di condominio

Al Pd serve un amministratore delegato, non un altro amministratore di condominio, dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa a In Onda su La7. "Non si parla dell'unico vero problema: perché il Pd ha reso il carisma incompatibile con la leadership. Servono persone che possano fare vivere più l'emozione e un po' meno l'algebra".