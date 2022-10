Lega per Meloni premier. Tutela Fedriga e Giorgetti. Frena Fontana. È lei la segretaria

Nella lingua araba c’è un termine. E’ dhimmi. Erano i sudditi non musulmani che accettavano la protezione islamica. I leghisti di oggi sono dei dhimmi di FdI. In Friuli Venezia Giulia, Giorgia Meloni, che ammira Massimiliano Fedriga, ha chiamato i suoi responsabili e stabilito che Fedriga è il candidato unico. In Lombardia, Attilio Fontana attende una risposta. Da dieci giorni, Matteo Salvini anziché chiedere alla Meloni la riconferma immediata di questo uomo stimabile pretende il Viminale come fosse un lecca-lecca. In Piemonte i leghisti devono ormai togliersi il cappello di fronte alla Fiamma. In Veneto manca poco. La Lega è già un partito sotto tutela. Da “padroni a casa nostra” sono sottomessi a casa loro.

