Manuale di conversazione per apprendisti segretari del Pd

La prima regola del congresso del Pd è che non esistono candidati al congresso del Pd. Nel senso che i veri candidati sono sempre gli ultimi a presentarsi apertamente come tali, ma anche nel senso che i primi a presentarsi apertamente come tali, in realtà, non esistono. Insomma, per i congressi del Pd, all’inizio, vale un po’ quello che vale per il calcio d’agosto, perlomeno ai tempi in cui ad agosto non si giocava il campionato, o per l’elezione del presidente della Repubblica, dove prima del quarto scrutinio, salvo rarissime eccezioni, i veri papabili neanche si nominano, e si fanno avanti solo candidature di bandiera.



