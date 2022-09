Umberto Bossi è fuori dal Parlamento

Il fondatore della Lega non è stato eletto. La voce si rincorre. Sul sito Eligendo, del Viminale, non c'è. Dopo 35 anni la Lega rischia di perdere un monumento

Sarebbe clamoroso. Umberto Bossi sarebbe fuori dal Parlamento. Al momento, per una serie di calcoli e resti, il fondatore della Lega è fuori. Era stato candidato dalla Lega alla Camera a Varese. Ma sul sito Eligendo, il sito del ministero dell’Interno il suo nome non c’è. Tra i parlamentari leghisti la notizia è: “Bossi è fuori”. Eletto nel 1987, simbolo e monumento. Dopo 35 anni non ci sarà.