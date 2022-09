Exit poll elezioni 2022: centrodestra vince, Meloni primo partito ma non sfonda

Fratelli d'Italia tra il 22 e il 26 per cento: la coalizione con Salvini e Berlusconi tra il 41 e 45 per cento. Segue il Pd con il 17-21 per cento, ma l'alleanza con Sinistra Verdi, +Europa e Di Maio è tra il 25,5 e il 29,5 per cento. Azione è tra 6,5 e 8,5 per cento

Secondo i dati dei primi exit poll diffusi dal Consorzio Opinio Rai alle 23, Fratelli d'Italia è il primo partito (22-26 per cento) ma con un risultato meno positivo delle aspettative, seguito dal Pd (17-21 per cento). La coalizione di centrodestra nel complesso avrebbe una maggioranza consolidata, attestandosi tra il 41 e il 45 per cento. Quella di centrosinistra si fermerebbe tra il 25,5 e il 29,5 per cento.

Ancora ampia la forbice dei voti ottenuti dalla Lega, che oscillano tra un risultato deludente dell'8,5 per cento e uno del 12,5 per cento, migliore delle aspettative.

Da segnalare il risultato di +Europa, dato al momento tra il 2,5 per cento - sotto la soglia di sbarramento - e il 4,5 per cento.

Secondo il primi exit poll il Terzo Polo avrebbe tra il 6,5 – 8,5 per cento dei voti.

Elezioni 2022: ecco i primi exit poll delle 23

Fratelli d'Italia: tra 22 e 26 per cento.

Lega: tra 8,5 – 12,5

Forza Italia: 6 – 8 per cento

Noi moderati: (Lupi) 0,5 – 2,5

Totale centrodestra: 41 – 45 per cento



Pd: 17 – 21

Sinistra Verdi: 3 – 5 per cento

+Europa: 2,5 – 4,5 per cento

Di Maio: 0 – 2 per cento

Totale centrosinistra: 25,5 – 29,5

M5s: 13,5 – 17,5

Azione: 6,5 – 8,5

Italexit: 0,5 – 2,5