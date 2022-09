Letta al Foglio: "Votare M5s o Azione aiuta la destra. Il Pd ha un progetto per governare"

Il segretario del Partito democratico intervistato dal direttore Claudio Cerasa spiega perché non votare i partiti di Conte e Calenda per non avvantaggiare gli avversari nei collegi uninominali

"Chi non vuole che vinca la destra e non vota il Pd sta aiutando la destra a vincere". Spiegando cosa succede nei collegi uninominali dove il Partito democratico ha risultati contendibili rispetto agli avversari, il segretario Enrico Letta ha risposto così alla domanda del direttore del Foglio Claudio Cerasa sul perché un elettore indeciso dovrebbe votare il Pd e non M5s o Terzo Polo. "C'è poi una considerazione contenutistica - aggiunge Letta - il nostro è un progetto di governo: possiamo vincere e governare, non si tratta di avere un piccolo spazietto in più in Parlamento".

Qui l'intervista integrale del Foglio a Enrico Letta