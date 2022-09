"La Lega rovinata dai lacché e dai pappagalli di Salvini". Parla l'ex vice di Zaia

Veneto, Veneto, Veneto. Ma perché tutto questo Veneto? Perché la Lega o si spegne qui o riparte da qui. Dice Gianluca Forcolin, ex vice di Luca Zaia, oggi presidente del Casinò di Venezia, che a “causa di Matteo Salvini, la Lega non è più il sindacato della piccola e media impresa. Giorgia Meloni si è presa il nostro patrimonio. FdI sta svuotando la nostra cassaforte”. Cosa bisogna fare? “Cambiare l’allenatore. Occorre liberarsi dei pappagalli e dei lecchini. Si può usare questo termine?”. Lo usava anche lo scrittore Robert Musil, dunque perché no? Chi sono oggi i lecchini della Lega? “Quelli che applaudono Salvini in pubblico, ma che dietro, nelle chat, quelle che lui non legge, scrivono che è tutta colpa sua. Serve un’analisi. In economia si chiama bilancio, in politica si chiama congresso. Salvini deve fare un passo di lato”. FdI sta per “occupare” il Veneto, la “villa palladiana” della Lega.



In Veneto, FdI, nei sondaggi, ha già doppiato la Lega. E’ al 30,5 per cento (+23,7 per cento rispetto alle europee) mentre la Lega al 14,4. Forcolin, lei quando ha preso la prima tessera della Carroccio? “29 anni fa. Sono stato deputato. Vice di Zaia e suo assessore al Bilancio. Resto un leghista”. Nel 2020 si è dimesso? Vuole dire perché? “Per una caccia alle streghe. Mi hanno definito un furbetto del bonus Covid”. Lo ha preso? “Assolutamente no. Mi sono dimesso perché era l’epoca del ‘dagli al deputato’. In accordo con Salvini mi sono fatto da parte”. Cosa le aveva promesso? “Aveva promesso ‘caro Gianluca, ti recupereremo. Appena vengo a Venezia ne parliamo”. Lo ha sentito? “Mai più”. Altri cosiddetti “furbetti” sono stati ricandidati oggi da Salvini. Perché loro sì e lei no? “Ero il vice di Zaia. Non mi permetto di dire che il motivo sia questo ma tanti pensano che lo sia”.

