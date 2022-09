L'Italia che verrà secondo Maurizio Lupi - la diretta

Il leader di Noi moderati intervistato da Marianna Rizzini dà il via a "Dialoghi sul futuro", la serie di appuntamenti con i protagonisti della politica, realizzata con Utopia Lab

Le elezioni politiche del 25 settembre si avvicinano. Quali piani hanno i partiti per il futuro del paese? Come immaginano l'Italia che verrà? Maurizio Lupi intervistato dalla nostra Marianna Rizzini darà il via a "Dialoghi sul futuro", la serie di appuntamenti con i protagonisti della politica, realizzata con Utopia Lab.