Saremo disciplinati, ci adatteremo anche al razionamento

Il razionamento sarà un’altra esperienza comunitaria in un paese individualista come il nostro. E funzionerà, ci scommetto qualcosa. Non dico che faremo come gli inglesi dopo la guerra mondiale, anni di tessera annonaria. Ma indosseremo più lana, calzettoni, forse anche i miei amati mutandoni, magliette pesanti, si rivedranno i cappotti scomparsi per non immagazzinare troppo freddo fuori, si rivedrà qualche berretto o cappello, per la doccia fredda non ci giurerei, non siamo più abituati, decisamente, ma ne faremo di più brevi, e poi la rivalutazione delle coperte, anche quelle da appoggiare sulle gambe per noi vecchietti, a parte i tremendi piumoni, che ho sempre odiato ma trionfano per ogni dove. Il faut faire avec, bisogna starci. Non è questione di valori, che pure sono importanti, mi dicono, è un problema di realismo. Dargliela vinta a Putin, il boia dell’Ucraina indipendente, vorrebbe dire sottomettersi.

