Rai intifada. Il (mancato) duello Meloni-Letta scatena la lite Meloni-Salvini

Interviene quando deve attendere, esita quando deve intervenire. Per una volta la Rai doveva fare una cosa: non fare niente. Niente. Si è sbracciata. Senza rifletterci si è appena introdotta nella prossima guerra civile di centrodestra: il conflitto tra Lega e FdI. Il capolavoro? E’ riuscita a scontentare il Pd, che è lo spirito santo della Rai, e pure Carlo Calenda, l’algoritmo della polemica, uno che sarebbe capace di spiegare la Creazione perfino al padreterno. Esce infatti la notizia che Giorgia Meloni ed Enrico Letta vogliono fare il duello televisivo. A Viale Mazzini in coro: “A noi! A noi”. Vince le primarie Rai, Bruno Vespa. Viene comunicata anche la data: 22 settembre. Fermo restando che organizzare qualcosa in Rai, senza sbagliare, è impossibile, ma farlo in campagna elettorale, con le regole della par condicio, è velleitario. Credere addirittura di farlo senza dover tenere conto dell’Agcom è davvero da tonti tonti. L’ Agcom ha detto di no. Il duello a due non si può fare e non si farà. Il danno d’ immagine per la Rai (e per il suo brand; la presunta imparzialità) è enorme. Ma questo è il meno. Gli strascichi (politici) si vedranno dopo le elezioni.

