Carlo Cottarelli candidato con Pd e + Europa. Letta: "Una delle nostre punte di diamante"

Lo ha confermato lo stesso economista in una conferenza con i leader della coalizione

Carlo Cottarelli sarà candidato con PD e + Europa. L'annuncio è arrivato dal diretto interessato durante una conferenza stampa organizzata da Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta. "Ho accettato, ed è un grande onore" ha detto lo stesso Cottarelli collegato in conferenza dopo aver spiegato l'offerta che gli era arrivata dalla coalizione.

"Voglio ringraziare Carlo Cottarelli. E' un grande privilegio lavorare con lui", ha detto Enrico Letta. Che lo ha indicato come "una delle principali punte di diamante della nostra campagna elettorale. Rappresenta una sintesi dell'accordo che abbiamo sottoscritto con i nostri alleati la scorsa settimana".

Neanche due mesi fa Calenda definiva Carlo Cottarelli "il nome perfetto per tenere insieme un campo progressista e riformista".

Cottarelli è direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano. Spesso era stato associato alla politica. Si era fatto il suo nome anche per le prossime elezioni regionali in Lombardia. Nel 2018 venne chiamato al Quirinale da Mattarella per un mandato esplorativo.

Verrà candidato sia nei collegi uninominali che in quelli proporzionali (come capolista) al nord, nella lista del Pd, ha aggiunto il segretario del Pd.