Draghi e limone. Il premier contro l'afa della campagna elettorale. Il 24 va a Rimini, da Cl

“E però, come è credibile lui…”. Scommetteteci, sarà il disco di fine estate. E lo canticchiano già gli elettori vedendo gli sputacchi twitter di sinistra (Calenda-Franceschini) o i colpi di sole della destra: “Il Viminale? A noi! E per i migranti, blocco navale!”. C’era sicuramente il senso vasto nelle parole di Mario Draghi, nella sua ultima conferenza stampa, in quel “finora l’Italia ha avuto credibilità internazionale”. Non consegnato alla memoria ma in carica corrente (“il governo è pronto ad agire” ha dichiarato) l’attesa è per il suo prossimo intervento previsto il 24 agosto, a Rimini, al Meeting di Cl, un discorso che lo stesso Draghi vuole che sia “di sostanza”. Riempie dunque la cronaca da non candidato e l’agenda Draghi che, come dice Draghi, “è un metodo”, si “dissolve nell’aria” come il solido di Marx. La “D” di Draghi è l’elemento della tavola periodica elettorale, è l’H2o.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE