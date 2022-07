Tutti gli uomini di Salvini

Intanto c’è quella foto: è il 21 luglio e la buvette del Senato si anima e si spopola a intervalli regolari: cronisti, curiosi, politici, funzionari, soprattutto leghisti con la spilletta identificativa che, fin dal mattino, sorridono e rispondono “ci siamo alzati solo per venire qui a prendere il caffè” a chiunque chieda conto del mancato tributo in piedi a Mario Draghi in Aula. Poi, a un certo punto del pomeriggio, arriva il leader della Lega Matteo Salvini. Si siede su un trespolo – accanto a lui il fido Claudio Durigon da Latina, deputato, già sottosegretario all’Economia e alla Finanze nel governo Draghi e al Lavoro nel primo governo Conte. Sorridono, per non dire ridono, e Salvini fa il famoso brindisi con la Coca-Cola quando si comincia a capire che la crisi di governo è lì, a un passo. E se in quel momento la presenza massiccia sulla scena di Durigon sottolinea plasticamente che il leader della Lega non va da solo, e che anzi attorno e dietro a lui altri volti e altre menti costruiscono e concordano la linea, è dietro le quinte che si rivela la presenza dell’uomo che in questi anni ha contribuito su vari fronti a fare della Lega di Salvini, prima e dopo il Papeete, una Lega diversa da quella bossiana. Non a caso il 21 luglio non appare quanto e come il leader, Armando Siri, senatore leghista, già sottosegretario ai Trasporti nel governo Conte I e poi responsabile del programma e coordinatore dei dipartimenti della Lega. Colui che può anche non apparire, visto che le cose pensa prima che Salvini le dica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE