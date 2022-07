Democrazia e “formula politica” 

L’“alleanza incerta” fra potere e rappresentanza e lo stato dell’arte delle classi politiche negli studi di Gaetano Mosca. La ricetta ancora attuale affinché élite e governati non cadano nella trappola delle superstizioni

Nel 1966 Norberto Bobbio riuniva, in un’antologia intitolata “La classe politica. Gaetano Mosca”, nove capitoli dell’opera “Elementi di scienza politica”, cui Mosca non aveva mai smesso di lavorare dalla prima edizione del 1896 a quella del 1923, fondamentale perché arricchita di una seconda parte inedita, sino alla terza e ultima del 1939, due anni prima della morte. Dei sette capitoli omessi rispetto all’edizione finale, Bobbio forniva un rapido riassunto. L’antologia conobbe una diffusione larga tra docenti e studenti di scienza della politica, ossia della disciplina accademica che proprio in quel torno di tempo incominciava una rapida scalata nelle università italiane. E, sin dal titolo, venne ad annodare ancora più strettamente la rilevanza di Mosca nella storia del pensiero politico con quella che tuttora continua a essere ritenuta la sua principale “scoperta”: tra i più formidabili effetti delle “tendenze psicologiche costanti, che determinano l’azione delle masse umane”, vi è certamente la realtà perenne che pochi comandano a molti, ai più. Senza una classe politica, senza una minoranza che detenga ed eserciti il potere, nessuna organizzazione politica riesce a nascere e a durare.