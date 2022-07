Salvini cala la maschera. Sfida i governatori, si mangia FI e archivia l'epoca Draghi

Dopo una giornata di fibrillazioni, di trattative avviate o millantate, la comunicazione dello strappo definitivo arriva nella maniera più fessa possibile. Matteo Salvini si sta rifocillando con Claudio Durigon e altri senatori leghisti alla buvette del Senato. E i cronisti, che da tutto il giorno cercano di capire che cosa farà, alla fine, la Lega sulla risoluzione Casini, quella su cui il presidente del Consiglio ha posto la questione di fiducia, non possono esimersi dalla domanda più scontata, ma più importante: “Segretario dunque non la votate?”. “Certo che non la votiamo”. Game over insomma. Nessun ripensamento all’ultimo, nessuna strambata improvvisa di Silvio Berlusconi per fermare la crisi, come qualcuno aveva sperato. La fine definitiva del governo di Mario Draghi, l’uomo più autorevole d’Italia, come hanno ammesso anche coloro che l’hanno di fatto sfiduciato, arriva così, tra una nocciolina e un aperitivo.

