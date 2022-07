Crisi di governo, Letta: "Mercoledì M5S sostenga il rilancio dell'esecutivo Draghi"

"Non possiamo perdere l'occasione del Pnrr" dice il segretario del Pd al Congresso del Psi

"Se noi oggi fermiamo il percorso del governo Draghi, da coloro che hanno dato più di 200 miliardi di euro sarà interpretato come la solita e drammatica inaffidabilità italiana. E noi ci porteremo dietro lo stigma di questa scelta". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al congresso nazionale del Partito socialista italiano a Roma. "Questa novità" del Pnrr "passa da noi italiani, non so se abbiamo compiuta contezza della responsabilità che abbiamo sulle spalle. Mi appello a tutte le forze politiche, soprattutto al Movimento 5 stelle".