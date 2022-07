Draghi sale al Colle: 48 ore per evitare la crisi. Segnali a Conte, "ma voti la fiducia"

Gioca d’anticipo – anche sull’atteso comunicato di Totti e Ilary – e sale al Colle alle 19. Mario Draghi non si sa se voglia divorziare anche lui, in questo caso dal M5s o forse proprio dal governo, ma la mossa del premier attesa per giovedì viene anticipata di tre giorni. Si accende così un lunedì in apparenza placido. Nei fatti è una reazione a quanto accaduto nel primo pomeriggio alla Camera, con i grillini che non partecipano al voto finale sul decreto Aiuti da 19 miliardi di euro (ufficialmente per il termovalorizzatore di Roma) e Forza Italia, da Silvio Berlusconi a scendere, che chiede “una verifica”. Parola che a Palazzo Chigi suona barocca, incomprensibile, foriera di una palude più che prossima. Sicché ecco la scelta di Draghi di andare di nuovo a colloquio con il capo dello stato, come avvenuto lo scorso 30 giugno, quando dovette abbandonare in fretta e furia il vertice Nato di Madrid per un’intervista del sociologo Domenico De Masi che lo accusava di sparlare di Giuseppe Conte con Beppe Grillo. Avvisaglie di una crisi che almeno a parole inizia a prendere forma. I grillini ieri sera ancora non sapevano cosa faranno giovedì in Senato, quando ci sarà il voto unico, al contrario della Camera, sul dl Aiuti. Per Palazzo Chigi non esiste uscire dall’Aula.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE