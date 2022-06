M5s, il portavoce di Di Maio: "Gi attacchi di Fico indeboliscono il governo"

Marici risponde al presidente della Camera: "In questo momento Luigi sta rappresentando l’Italia al Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo"

Ancora scintille nel M5s. Questa mattina il presidente della Camera Roberto Fico si è schierato con Giuseppe Conte e ha attaccato Luigi Di Maio. "Siamo arrabbiati e delusi. Non riesco a comprendere che il ministro degli esteri Di Maio attacchi su delle posizioni rispetto alla Nato e all'Europa che nel Movimento non ci sono e non se ne dibatteva prima".

Al presidente della Camera risponde Peppe Marici, portavoce di Di Maio e marito del viceministro dell'Economia Laura Castelli. "Siamo stupiti e stanchi per gli attacchi che diversi esponenti M5S, titolari anche di importanti cariche istituzionali, oggi hanno rivolto al ministro Di Maio, impegnato in questo momento a rappresentare l’Italia all'importante tavolo europeo del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, dove si sta discutendo della guerra in Ucraina. Il ministro Di Maio non replicherà a nessuno degli attacchi che sta ricevendo in queste ore. C'è un limite a tutto, ciononostante non si può indebolire il governo italiano davanti al mondo che ci osserva, in una fase così delicata”.