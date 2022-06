Il dossier alle vongole. Gabrielli smonta la bufala sul report dei Servizi e promette sanzioni

Hanno montato una panna, l’hanno chiamata “dossieraggio”. Un funzionario antico, e rispettato, come Franco Gabrielli, oggi sottosegretario, oggi si è presentato in conferenza stampa per smontare una bufala propagata da sciroccati. Per la prima volta ha sancito un principio: i funzionari che passano documenti secretati sono da chiamarsi “infedeli”, felloni. Veniva dunque da dire “finalmente!”, di festeggiare questo “Hybrid Bullettin” che ieri è stato “declassificato” e consegnato a “tutta” la stampa: “Prendete”. Grazie a questo documento abbiamo compreso che il dossier è ormai l’ambizione del tempo. E’ come l’epurazione per i giornalisti Rai: “Sono stato dossierato!”.

