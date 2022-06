Rai dem. Ecco la mappa del potere Pd nella tv di stato

Per Palazzo Chigi lo scontro Fuortes-Orfeo dimostra che i dirigenti del Pd "hanno un rapporto patologico con la Rai". L'irritazione per quello che sembra a tutti gli effetti la proiezione del congresso dem

Prendete le correnti del Pd, sovrapponetele all’organigramma Rai e avrete la catena di comando della tv di stato. Secondo il governo di Mario Draghi, dopo lo scontro tra l’ad Carlo Fuortes e Mario Orfeo, entrambi uomini vicini al Partito democratico, è palese che “esiste un rapporto patologico, malato, e di possesso, tra questo partito e la rete pubblica. E’ una malattia che solo Enrico Letta può guarire”. La direzione nazionale del Pd è composta da 124 componenti. La Rai stipendia invece 11.536 dipendenti. La stima dei funzionari del governo è che almeno il 60 per cento (6.921) siano del bacino Pd. I manager sono invece 67 e 10 le direzioni di genere. Si ritiene che almeno 9 di quei direttori facciano riferimento al Pd e che si dividano in “veltroniani”, “bettiniani”, “riformisti”, “nazareniani, “orlandiani”, “franceschiniani”. Quanto sta accadendo in Rai viene definito nelle stanze di Chigi “la proiezione del congresso Pd, un partito che sta misconoscendo Fuortes”. C’è dunque una televisione nella televisione. Si chiama Raidem e non è scalabile. Le reti Rai sono le Assicurazioni Generali del Pd.