Torna la parata del 2 giugno. Segui qui la diretta

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la Capitale torna a celebrare la Festa della Repubblica. Per la prima volta vi parteciperanno i rappresentanti della sanità. Mattarella all'Altare della patria

La Repubblica italiana nasce il 2 giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Il 13 giugno il re Umberto II lascia il paese per l'esilio in Portogallo. Oggi, 76 anni più tardi e dopo 2 anni di stop per il Covid, torna la parata del 2 giugno per la festa della Repubblica: questa mattina dalle 9 il presidente Sergio Mattarella, alla presenza delle più alte cariche istituzionali renderà omaggio all’Altare della patria per deporre la corona d’alloro con nastro tricolore. Per la prima volta vi parteciperanno i rappresentanti della sanità. A seguire, il passaggio delle Frecce tricolori sulle vie di Roma. La tradizione vuole poi che si svolga la parata militare e che il presidente della Repubblica passi in rassegna i reparti che sfilano per l'occasione dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali. Questa notte il tricolore illuminerà la facciata esterna del Torrino del Cortile d’Onore.