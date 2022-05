Draghi: "Ho sentito Putin. Non ci sono spiragli per la pace"

Il premier incontra i giornalisti al termine del Cdm che ha dato il via libera al testo delega di riforma per gli incentivi alle imprese. Sullo sfondo la telefonata con Putin tenuta nel pomeriggio: "C'è disponibilità di Putin a procedere con i corridoi del grano"

"Ho sentito Putin. Non ci sono spiragli per la pace. C'è disponibilità a sminare i porti e ragionare sul trasporto di grano". Il presidente del Consiglio Mario Draghi incontra i giornalisti al termine di una giornata in cui le beghe interne della maggioranza hanno lasciato spazio nel pomeriggio alla telefonata con il presidente russo Vladimir Putin.





Incentivi alle imprese: le misure approvate in Cdm

Il Cdm ha approvato l'avvio della riforma degli incentivi alle imprese. Una misura su cui hanno lavorato i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico.

'L'approvazione di questo provvedimento, che ho voluto fortemente, rappresenta un concreto passaggio per una vera semplificazione nel mondo degli incentivi spesso inaccessibili per troppa burocrazia", ho dichiarato Giancarlo Giorgetti. Nella delega per la realizzazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese si inserisce anche una proposta del ministro Andrea Orlando relativa al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle imprese che accedono agli incentivi dello stato. Tra i principi e i criteri direttivi della delega, spiega una nota del ministero, è stata anche introdotta la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nonché il sostegno dell'occupazione giovanile.