La sveglia di Draghi al partito della nostalgia incapace di imparare dai propri errori

Mai come oggi la centralità dell’Italia in Europa è legata a stretto giro con l’incoerenza dei suoi leader politici. Dalla guerra alla concorrenza

Alla fine della giornata di ieri, dopo una mattinata gustosa trascorsa in Senato ad ascoltare gli interventi di quanti hanno risposto all’informativa di Mario Draghi e dopo un pomeriggio appassionato trascorso ad ascoltare le reazioni dei partiti che hanno sofferto la decisione di Draghi di optare per il voto di fiducia sulla legge sulla concorrenza, si può dire con una certa ragionevolezza che mai come oggi la centralità dell’Italia in Europa è legata a stretto giro con l’incoerenza dei suoi leader politici.