La convention del Carroccio

A Roma, Salvini rilancia la Lega e avverte Meloni: "Solo unito il centrodestra vince"

"L'importante è che tutti abbiamo lo stesso obiettivo. Il mio non è partecipare ma puntare a vincere", dice il segretario durante l'evento "È l'Italia che vogliamo". E annuncia incontri per costruire il nuovo programma in tutte le regioni