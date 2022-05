A Genova Marco Bucci vola nei sondaggi

Il sindaco di centrodestra stacca di oltre 18 punti il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo, secondo una rilevazione fatta da YouTrend. Alta la percentuale degli astenuti in vista delle comunali del 12 giugno

Ricordate il sindaco-calamita? A Genova Marco Bucci vola: i primi dati, raccolti fino al 2 maggio, parlano di un distacco di oltre 18 punti percentuali rispetto al candidato del centrosinistra, area progressista con il Movimento 5 stelle, Ariel Dello Strologo. È uno dei risultati dell’ultimo sondaggio, commissionato a YouTrend dall’emittente regionale Telenord, le intenzioni di voto spingono Bucci al 55,2 per cento. Di fatto la stessa percentuale che cinque anni fa (con il 55,24%) permise a Bucci di portare al centrodestra una città come Genova che, almeno in quella che è definita piuttosto comunemente Seconda Repubblica, veniva considerata un’inespugnabile roccaforte della sinistra. Ora, sempre secondo il sondaggio, Dello Strologo inseguirebbe al 37 per cento, ben lontano da un possibile ballottaggio.

Gli altri due candidati già ufficialmente in corsa di fermano rispettivamente al 3 per cento (Antonella Marras) e al 2,4 per cento (Mattia Crucioli), mentre un altro 2,4 per cento esprime l’intenzione di voto per un candidato differente dai quattro già citati. Questa la ripartizione del 100 per cento degli intervistati che hanno manifestato un’intenzione di voto, mentre il sondaggio YouTrend/Telenord, sulle comunali genovesi del 12 giugno, sottolinea anche un’alta percentuale di indecisi e astenuti, attestata secondo l’ultimo rilevamento al 38,6 per cento. Come precisa YouTrend resta un margine di errore, in eccesso così come in difetto, del 4 per cento che, al momento, indicherebbe comunque Marco Bucci come vincitore già al primo turno.

E se si presentasse un eventuale ballottaggio? Sempre secondo i dati raccolti per Telenord a YouTrend, ecco che al secondo turno si attesterebbe al 64,6 per cento contro, ovviamente, il 35,4 per cento di Dello Strologo. “Per Bucci sono dati sicuramente incoraggianti, non è semplice per un sindaco già in carica da cinque anni avere un consenso così evidente nelle intenzioni di voto, spiega Lorenzo Pregliasco, analista politico e direttore di YouTrend. Sono i numeri del sindaco calamita, “del fare” come si definisce lui, aspettando il voto del 12 giugno.