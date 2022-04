Il lato oscuro del 25 aprile

Nella biografia di Palmiro Togliatti scritta da Giorgio Bocca, il successore del capo comunista, il partigiano Luigi Longo, disse all’autore una cosa inaudita: “Penso che Togliatti abbia capito la Resistenza solo quando fucilammo Mussolini a Dongo”. Diffidare della Resistenza è un vecchio vizio o una vecchia virtù che un costruttore della Repubblica e dell’Italia moderna non abbandonò mai, per quanto scandalosa potesse suonare l’idea. Togliatti ebbe le sue ragioni. Il 25 aprile è un fiore di intelligenza, di coraggio e di abnegazione per tutti gli italiani liberi, di quella e delle generazioni successive. Ma se oggi si assiste a un clamoroso abuso di memoria, come quello degli equidistanti tra resistenti e invasori che sono alla testa della celebrazione imminente, una ragione storica dev’esserci, e quel vecchio giudizio di Longo sulle incomprensioni di Togliatti la illustra bene. Un impeccabile Mattarella è tornato sull’abuso parlando di “una data fondativa della nostra democrazia, un popolo in armi per affermare il proprio diritto alla pace, che sembra dimenticata da chi manifesta disinteresse per le sorti e la libertà delle persone”.

