Mario Draghi è positivo al Covid

Il presidente del Consiglio è risultato positivo al virus. Da Palazzo Chigi fanno sapere che è asintomatico

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è risultato positivo al Covid-19 ed è asintomatico. E' quanto spiega una breve nota diffusa dal governo.

Il premier non prenderà parte alle missioni previste per mercoledì 20 e giovedì 21 aprile nella Repubblica dell’Angola e nella Repubblica del Congo, dove il governo intende stringere altri accordi per le forniture di gas in vista di una sostituzione dei 29 miliardi di metri cubi che l'Italia importa da Mosca. Nei due paesi africani si recheranno i ministri Luigi Di Maio e Roberto Cingolani.