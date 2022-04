Il centrodestra si barrica al Mef e sul catasto si riaccenda la baruffa

All'indomani dell'incontro di Draghi con Salvini e Tajani, il sottosegretario leghista Freni lavora insieme ai delegati di Lega e Forza Italia per trovare un'intesa sulla delega fiscale. Ma il metodo è così bislacco che finisce per indispettire tutti gli altri partiti. L'accordo resta lontano

Il problema, al momento, sta nella forma. Che poi è un po' come dire che il problema è ovunque, visto che a stare alla sostanza, almeno per ora, pare tutto un imbroglio, una sceneggiata. E così, nella recita neecssaria a far finta di trovare una mediazione sulla riforma del catasto, succede che la zuffa politica si concentri proprio su questo: sui metodi della recita. E' il Pd, a innescare la pomeica. "Il centrodestra si scordi trattative private col governo", tuona a metà pomeriggio il deputato Gian Mario Fragomeli, capogruppo dem in commissione Finanze. E alle sue si uniscono le proteste del M5s, quelle di Leu, quelle di Itali viva. Il tutto, all'indomani di un incontro - quello dei leader di Forza Italie e Lega con Mario Draghi - che pareva, se non risolutivo, quantomeno valido a rasserenare il clima intorno alla delega fiscale. Macché.