"Non vediamo l'ora di vederlo per la prima volta". I millennial di Forza Italia aspettano il ritorno del Cav

Sono tantissimi i giovani accorsi da tutte le segreterie regionali del paese per gli stati generali di Forza Italia, iniziati oggi a Roma presso l’Hotel Parco dei Principi. Amore per l’Italia, per la democrazia e per il liberalismo, sono i valori che hanno convinto centinaia di ragazze e ragazzi a seguire Forza Italia e il suo presidente Silvio Berlusconi.

Il titolo della convention di FI recita “L’Italia del futuro” e questi giovani ( età massima 24 anni) sono sicuri che non sia ancora arrivato il momento di svecchiare il partito: come dice qualcuno dei partecipanti “non conta l’età ma i contenuti” e Silvio Berlusconi è ancora in grado di trainare e far crescere il paese.