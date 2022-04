Salvini ha grane a Roma: anche la consigliera regionale Corrotti passa con Meloni

L'addio dell'eletta in Consiglio è solo l'ultimo di una serie. Anche a Roma, nei municipi, il Carroccio perde pezzi verso FdI. E non finisce qui

E' scattata la fuga dalla Lega romana verso Fratelli d'Italia. La settimana scorsa hanno salutato il partito di Salvini Roberto Santoro, candidato presidente e consigliere municipale della Lega in IV municipio, Roberto Bevilacqua, consigliere in III municipio. Entrambi verso il partito di Giorgia Meloni. Ma gli smottamenti nel Carroccio capitolino sono destinati a continuare. A salutare la Lega oggi è Laura Corrotti, consigliera regionale del Lazio. Che su Facebook spiega: "In questi anni la mia militanza nel partito in cui sono stata eletta è stata caratterizzata da alti e bassi, come succede in tutte le famiglie. Ho vissuto in prima linea i grandi risultati di questo partito e, nei momenti più difficili, non ho mai fatto mancare il mio supporto come farebbe un buon soldato. Quando è stato necessario esprimere una contrarietà o un dissenso sulla gestione di alcune situazioni - come, ad esempio, a seguito dei risultati a dir poco deludenti delle ultime elezioni amministrative a Roma - l’ho sempre fatto nelle sedi opportune e mai pubblicamente. Credo che chi dirige il partito debba capire che in una comunità occorre valorizzare ogni risorsa invece di contrastarla. I risultati di queste mancanze sono sotto gli occhi di tutti.

Tuttavia, ringrazio Matteo Salvini per avermi dato la possibilità di candidarmi in Regione Lazio, la mia stima nei suoi confronti rimane immutata". Corrotti era legata a Salvini attraverso il colonnello romano Claudio Durigon. Adesso il gruppo regionale di FdI conta sei consiglieri.

Ma l'esodo dal Carroccio è destinato a continuare nei municipi di Roma. Così come i nuovi ingressi dentro Fratelli d'Italia.