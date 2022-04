Chi è Marco Tirapelle, il diplomatico di Salvini che nega l'invasione dell'Ucraina e sta nel think tank russo

Le foto ricordo lo mostrano attento e serioso. Un hotel nella città di Sebastopoli. Qualche sparuta telecamera. Imprenditori vicini a Vladimir Putin e funzionari pubblici del Cremlino. C’è perfino qualche ufficiale in alta uniforme, consulenti militari e generali in pensione. E poi c’è lui: il leghista in trasferta. Eccolo, Marco Tirapelle. E’ il 27 febbraio del 2016. E il 27 febbraio, a Sebastopoli, non è una data qualsiasi. Perché in quel giorno, due anni prima, le Forze armate di Mosca avviarono l’operazione che avrebbe portato di lì a qualche settimana a sancire l’annessione della Crimea alla Russia. Ed è insomma quello il giorno che viene scelto da questi sostenitori del regime di Putin per fondare una specie di think tank, di circoli degli illuminati: è il “Khersones club”, e prende il nome dal vecchio topononimo della colonia greca fondata sul Mar Nero, Chersonesus appunto. L’odierna Sebastopoli, grosso modo. L’intellighenzia moscovita, quella che saluta l’annessione della Crimea come l’inizio della “primavera russa” e che vede nel nuovo espansionismo di Putin il preludio di un “nuovo ordine mondiale” è qui: ci sono, tra gli altri, il direttore dell’ente che realizza sondaggi per il Cremlino, Valery Fedorov, e il vicedirettore dell’Istituto nazionale per lo sviluppo dell’ideologia moderna, Igor Shatrov. Insomma, un bel pezzo della macchina della propaganda del Cremlino. E poi c’è lui: l’ambasciatore di Matteo Salvini, uomo di fiducia del vicesegretario della Lega, Lorenzo Fontana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE