Tommasi: "Io sindaco di Verona? Sarà il mio secondo scudetto. Il calcio blocchi la Russia"

L'ex calciatore candidato con il centrosinistra si racconta: "Le sanzioni colpiranno anche l'economia della mia città, serve un coordinamento. In giunta porterei Cafù dava la carica a tutti"

Ragionare con Damiano Tommasi vuol dire spaziare dagli spogliatoi della Roma alla corsa per Verona fino all’invasione russa in Ucraina. Tutto in perfetta naturalezza. È l’atteggiamento, il filo conduttore. L’impegno.