La fiducia in Draghi è ancora al 60 per cento (e molti lo vorrebbero anche dopo il 2023)

Sei italiani su dieci hanno un alto gradimento dell'attuale esecutivo. Il giudizio complessivo è più alto rispetto ai governi Conte 1 e 2 che avevano rispettivamente il 50 e il 52 per cento di gradimento

Gli italiani continuano ad avere fiducia nel governo Draghi. Secondo quanto emerso dal sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi: il 60 per cento degli intervistati ha un elevato gradimento dell'attuale esecutivo. Il giudizio complessivo è più alto rispetto ai governi Conte 1 e 2 che avevano rispettivamente il 50 e il 52 per cento di gradimento.

Durata dell'esecutivo

Tra l'altro il 56 per cento del campione sondato è convinto che l'esecutivo arriverà a inizio 2023 e cioè alla fine della scadenza naturale della legislatura. Il 43 per cento dice di essere favorevole dopo le politiche a un possibile nuovo governo di larghe intese con a capo sempre Draghi, mentre il 37 per cento è contrario. Tra gli intervistati gli elettori del centro sinistra pensano per l'85 per cento che il governo stia lavorando bene, e tra quelli del centrodestra sono dello stesso avviso il 60 per cento.

Il giudizio sull'operato del governo rispetto alle sfide fronteggiate

L'analisi poi mostra anche il giudizio sull'operato del governo rispetto alle diverse sfide che ha dovuto fronteggiare. L'opinione sulla campagna vaccinale è positiva al 71 per cento, mentre il gradimento si abbassa leggermente per gli altri provvedimenti: green pass e super green pass 62 per cento, gestione fondi Pnrr 58 per cento e infine ripresa economica 53 per cento. Secondo gli intervistati le priorità del governo per il prossimo anno deve essere l'abbassamento delle tasse: lo pensa il 50 per cento delle persone consultate.

La tenuta della maggioranza che sostiene il governo Draghi

Per il 41 per cento degli intervistati la tenuta della maggioranza che sostiene il governo Draghi è meno solida di prima in seguito alla seconda elezione come presidente della Repubblica di Sergio Mattarella. E alla domanda su quale partito stia influenzando di più l'azione di governo il 20 per cento degli italiani consultati ha risposto il Pd, Lega il 13 per cento, M5s il 9 per cento, Forza Italia l'8 per cento, e Italia viva il 3 per cento.

Intenzione di voto

Per quanto riguarda le intenzioni di voto il Pd si attesta come primo partito al 20,8 per cento, di pochissimo sopra a Fratelli d'Italia al 20,1 per cento. Il M5s è terzo con il 16,2 per cento, e la Lega continua a perdere consensi posizionandosi al quarto posto.